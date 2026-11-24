Turistas paseando por Sanxenxo MONICA VILA

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estatística señalan que Sanxenxo registró la tasa más elevada de turistas de los municipios gallegos, situándose la ocupación en un 55%. Tras este municipio, se sitúan la ciudad de Vigo y Pontevedra, con unos datos del 53% y, en cuarta posición se encuentra otro concello de la comarca de O Salnés, O Grove, con un 49%.

De media, la totalidad de las localidades que conforman las Rías Baixas contaron con una ocupación media del 47%.

Turistas extranjeros

Por otra parte, desde la Diputación de Pontevedra señalan que el número de visitantes extranjeros que llegaron durante el mes de octubre a algún municipio de las Rúas Baixas aumentó en un 6,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto se traduce, indican, en que se sumaron cerca de 70.000 turistas en esta zona procedentes de otros países.

En este sentido, según las cifras publicadas por el INE, la provincia recibió en ese mes más del 31% de os visitantes que llegaron a Galicia y, por tanto, registró un aumento del 3,7% en el número total de viajeros respecto al mismo periodo del 2025.

La tendencia en este mes de noviembre sigue al alza y destaca la presencia de personas extranjeras, principalmente de países como Alemania, Estados Unidos o Francia.

Reino Unido

Para fomentar la llegada, en este caso de visitantes del Reino Unido, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió con la directora de Servicios Consulares del Reino Unido para España, así como con el vicecónsul y el responsable de la asistencia consular en la zona. El encuentro, señalan, ha permitido estrechar relaciones entre ambas instituciones y avanzar en gestiones para las posibles vías de colaboración..