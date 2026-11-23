Los elfos de Noalla ya trabajan en el Bosque de Nadal Mónica Ferreirós

Los duendes del Bosque de Nadal de Noalla trabajan a contrarreloj para inaugurar la carballeira el próximo domingo, 6 de diciembre. Para este día tienen preparado una actuación musical de la mano de Os Piñeiriños y el violinista Manolo.

La programación continuará con, por ejemplo, el espectáculo de gaita y baile Airiños da Lanzada el martes 8 de diciembre o un taller de decoración navideña y galletas el sábado 12. Al día siguiente el bosque contará con la actuación del Mago Jorge Lorenzo.

El siguiente fin de semana arrancará con un taller de la mano de Labores de Nuria y, el día 20, con la visita de Papa Noel y el Grinch.

Las últimas dos actividades marcadas en el calendario de la parroquia son el 26 de diciembre, día en la que tendrá lugar una sesión de cuentacuentos y de títeres y el domingo 27, que se celebrará una fiesta de pre fin de año que estará amenizada por el Dj Dani Kolmel.

Además, durante todas los fines de semana y también las jornadas festivas estará abierto el Mercado Navideño en horario de cinco de la tarde a nueve.

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Desde hace cinco años, el Bosque de Nadal, se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la Navidad de Sanxenxo y alrededores.