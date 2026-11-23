Derribo del antiguo colegio de Dadín en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo ha ejecutado la demolición del antiguo colegio de Dadín, ubicado en la parroquia de Vilalonga. El objetivo de esta actuación, señalan, es eliminar los riesgos estructurales de esta vieja construcción y, finalmente, garantizar la seguridad en el entorno.

Los trabajos, que contemplan el acondicionamiento posterior del solar para crear un área de esparcimiento con arbolado, mesas y bancos, tiene un coste municipal de 5.808 euros.

Construcción de 1980

El inmueble, que fue construido en el año 1980, presentaba graves daños estructurales que hacían inviable su rehabilitación y acondicionamiento. Ante esta situación, el gobierno local optó por el derribo controlado de la edificación, un trabajo que se realiza con fondos propios.

Una vez finalizado el derribo y despejada la parcela, el proyecto lo que contempla es el acondicionamiento total de este espacio para transformarlo en una nueva zona pública.

Lo que se prevé, por tanto, es que el solar se habilite como un espacio de esparcimiento que esté dotada de arbolado, mesas y bancos. De esta manera, detallan, lo que se logrará es recuperar este espacio para el uso y el disfrute de los residentes de la parroquia.

Regenerar parcelas

Esta actuación en el viejo colegio de Dadín, indican desde el gobierno local, se suma a una línea de trabajo impulsada por el Concello de Sanxenxo en los últimos años.

Este plan, explican, busca eliminar edificaciones en estado ruinoso y regenerar parcelas municipales para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas de las diferentes parroquias de la localidad.

En esta misa línea enmarcan, por ejemplo, intervenciones previas realizadas en la parroquia de Noalla. Entre ellas destaca el derribo en el año 2022 del antiguo colegio de O Casal, una construcción de 1964 que estuvo en desuso durante décadas y que supuso una inversión de 29.000 euros que permitió liberar una parcela de 1.158 metros cuadrados.

Otras actuaciones que se incluyen es la demolición de las viejas escuelas de O Tombelo, atendiendo en ambos casos a las demandas vecinales ya que estas estructuras presentaban problemas de seguridad y, posteriormente, también de salubridad.