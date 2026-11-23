A Telleira acoge un taller de cerámica para crear adornos navideños
Las citas, tanto para el público infantil como para adultos, son los días 12 y 19 de diciembre
El Centro de Interpretación de A Telleira acoge, los próximos sábados 12 y 19 de diciembre, un taller práctico de cerámica para elaborar adornos navideños.
En la actividad –que contará con un horario para niños y niñas y otro para un público juvenil y adulto– los participantes se introducirán en los procesos cerámicos básicos a través de ejercicios guiados en los que elaborarán dos figuras de Navidad vinculadas a la decoración tradicional gallega. El objetivo del taller, detallan, es fomentar una actividad creativa intergeneracional y, además, que cada asistente pueda llevarse una pieza a su casa.
El taller contará con un aforo reducido de entre diez y quince plazas por sesión y contará con la modalidad infantil que se impartirá de doce a una y media y la diseñada para jóvenes y adultos que comenzará a las nueve y media de la mañana y se alargará hasta las once y media.
Inscripciones
Las personas interesadas en participar en el taller pueden inscribirse desde hoy de forma presencial directamente en el Concello o a través de la sede electrónica de Terra Sanxenxo.
El coste de esta actividad, que incluye el material, será de diez euros para las personas empadronadas y de 12,50 para los no empadronados