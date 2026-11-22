Rueda en la cena de Navidad de Sanxenxo Cedida

Alfonso Rueda asistió ayer a la noche a la cena de Navidad del PP de Sanxenxo, que contó con 800 asistentes. "Aquí hai que cumprir, porque vós tamén vos comprometedes", así agradecía el actual presidente de la Xunta el apoyo de Sanxenxo por organizar y participar cada año un acto como el de anoche, lo que les convierte en "unha gran familia".

La velada contó también con el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, la número dos al Congreso por la provincia, Pepa Pardo, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el cabeza de lista al Congreso por la provincia, Julio García Comesaña. Como no, Telmo Martín ejerció de anfitrión de la velada.

Rueda destacó en su discurso que en el municipio "todo está bien", agradeciendo el apoyo del gobierno local. Sin embargo, en España, "levamos oito anos así, hai aquí alguen que non esté deseando perder de vista a Pedro Sánchez? Unha persoa que está con tanta corrupción e con tantos problemas, que non ten tempo para gobernar". Apuntó que la presión fiscal en los últimos años "subiu moitísimo", y que lo que pide es que haya una correspondencia en una buena gestión.

Criticó el aumento de ministerios, explicando que non hay ningún país de Europa con tantos, "a maioría non sabemos nin para que son".

"Temos a oportunidade de rematar con isto, e cun candidato que coñecemos de sobra, Alberto Núñez Feijóo. Tivo catro maiorías absolutas e sabe o que se está a vivir aquí. Ademáis, nós imos ser moi esixentes con el. Eu o primeiro, e pode que Telmo aínda sexa máis estrito con el", expresó Rueda.