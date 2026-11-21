Este año en UroMIR de Sanxenxo Cedida

El encuentro científico y formativo ‘Reunión UroMIR’, que celebra su vigésimo tercera edición, se celebró hoy en Sanxenxo, una cita anual para los médicos internos residentes -MIR- de Urología de Galicia.

Sesde sus inicios, UroMIR mantuvo como objetivo principal fomentar la formación especializada, el intercambio de conocimientos y la convivencia entre los futuros urólogos de la comunidad gallega. Cada edición se dedica a profundizar en áreas relevantes de la especialidad, combinando la actualización científica con el aprendizaje práctico y la participación activa de los residentes.

En esta edición, el programa científico se centró en dos áreas de especial interés: la patología uretral y la urología pediátrica, abordando aspectos fundamentales para su diagnóstico, tratamiento y manejo clínico.

Partició en este evento el doctor Juan A. González Dacal, urólogo de la Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés y coordinador de la Unidade de Uro-Oncoloxía, quien impartió una conferencia titulada ‘Catro décadas. Novas xeracións: a evolución do tratamento con terapia de deprivación androxénica’. También asistieron médicos internos residentes de Urología de la Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, acompañados por el doctor Juan J. Núñez, tutor de residentes y responsable de la coordinación de la formación especializada. " “A continuidade desta iniciativa pon de manifesto a importancia da formación especializada e do traballo conxunto", apuntan desde esta área sanitaria.