Una exposición sobre camelias organizada por el CCD Sanxenxo

La pintora Cristina Barreiro Pazos inaugura esta tarde su nueva exposición en el Salón Social del Círculo Cultural e Deportivo de Sanxenxo.

La muestra, que se presenta bajo el nombre ‘Unha ollada tenra para un mundo cheo de vida’, está compuesta por diferentes cuadros que tienen como protagonista a la camelia. Esto es así porque la autora, además de dedicarse a la pintura también se ocupa en el cultivo de esta flor ornamental originaria de Asia.

La inauguración de esta exposición está prevista para las siete de la tarde.

La comarca de O Salnés es, actualmente, un referente mundial para la admiración y el estudio de la camelia ya que, cuenta, por ejemplo, con tres jardines distinguidos como Jardines de Excelencia Internacional. Estos son, por ejemplo el Pazo de Rubiáns que está ubicado en Vilagarcía y cuenta con mñas de 4.000 ejemplareas de más de 800 variedades diferentes, el Pazo Quientiro da Cruz, localizado en Ribadumia que cuenta, además de con la colección, con una Casa del Té y el Pazo de A Saleta, en Meis, que abarca casi cinco hectáreas y, por lo tanto, es uno de los jardines botánicos privados más importantes de España.