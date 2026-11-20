Obras de humanización en Arra, Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo presume de las actuaciones llevadas a cabo en el rural del municipio a lo largo de los últimos años. Empezando, cuentan, por la modernización de la red de saneamiento y depuración que en unos meses “va a conseguir que ninguna vivienda del rural carezca de saneamiento y agua” y siguiendo, por la humanización de viales, núcleos rurales y la mejora de equipamientos culturales, educativos y deportivos.

En el 2026, detallan, el gobierno ha impulsado hasta 21 actuaciones que ya se han terminado, se encuentran actualmente en ejecución o que se comenzarán próximamente.

Entre los proyectos que está previsto que se inicien en los próximos días o meses se encuentran la mejora de la plaza Manuel Cortés en la parroquia de Bordóns, la humanización del Outeiro de Dorrón o la mejora de los viales Aparicio Vilar y Grupos Escolares en Vilalonga. Otras obras que comenzarán en breves, detallan, son las destinadas a completar el tramo inicial y final del sendero azul del río Pintillón en la parroquia de Dorrón o aquellas dirigidas a construir hasta 27 viviendas públicas en Mourelos.

En cuanto a los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución en el rural, el Concello las cifra en diez.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la humanización de la carretera de Noalla entre la Iglesia y la conexión con la PO-550, la nueva pasarela de madera destinada al acceso principal a la playa de Montalvo, la humanización del núcleo rural de Aios y Padriñán, la ampliación de la red de saneamiento y agua de Paxariñas-Montalvo o la sustitución de la tubería principal de agua entre Major y Portonovo.

Proyectos terminados

Por otro lado, entre los proyectos terminados en las parroquias del rural, el Concello destaca la reforma de A Telleira como centro de interpretación del complejo intermareal, la rehabilitación del edificio de As Lagoas en la parroquia de Vilalonga reconvertido en centro de mayores, biblioteca y el centro del FP de Turismo y Hostelería.

Otras obras que se incluyen en este listado son la reforma de la casa de la cultura de Nantes, que se completará próximamente con la instalación de un ascensor, la humanización del entorno de la capilla de Arra, la ampliación de la red de saneamiento y agua en 24 tramos o la instalación de césped artificial en los campos de fútbol de Noalla, O Revel y Vilalonga.