Pegada de carteles de Podemos en Sanxenxo

El candidato al Congreso por Podemos en Pontevedra, Lucas Meda, y la candidata al Senado, Mari Camiña, llevaron a cabo una acción de campaña en Sanxenxo con la pegada de carteles.

Desde el partido reivindican que, al ser dos personas que conocen de primera mano la realidad del territorio, el voto hacia Podemos representa "unha oporunidade pouco habitual para que O Salnés teña presenza directa nas dúas cámaras".

Desde la formación detallan que la proximidad con estas localidades hace que puedan llevar a la política estatal "as preocupacións e necesidades dunga comarca que precisa maior atención en cuestións como a sanidade púbñica, o acceso á vivenda, o emprego, os servizos públicos, a mobilidade e as oportunidades para a súa poboación".