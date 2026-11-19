Imagen de una actuación en las fiestas de Gondar Facebook

Gondar ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas de diciembre. La programación arranca el sábado 19 con música de la mano de Tania Veiras & Los CumbiaPop y el Trío 3.com a partir de las nueve de la noche.

Los actos continúan el lunes, 21 de diciembre, en honor a Santo Tomé. Para ello habrá un pasacalles a cargo de Furruxa Gaiteiros y, a las doce y media, una misa cantada por el coro parroquial. A su término comenzará una sesión vermú en la que se repartirán raciones de callos entre todos los asistentes.

mbas y los pasacalles volverán a animar cada rincón de la parroquia. De nuevo, a las doce y media, tendrá lugar la misa cantada y el reparto de callos. Además, habrá organizadas diferentes actividades infantiles para los niños y las niñas. La programación continuará el domingo siguiente –día 27- con la tradicional carrera y andaina solidaria para celebrar San Silvestre.

Desde la Comisión de Festas de Gondar, organizadores de este evento, indican que el recinto en el que se celebrarán los distintos actos contará con una gran carpa cerrada que dispondrá de calefacción. Es por ello que, el clima, no serán una excusa para acudir a esta cita.