Ejemplo del manejo del dron

La Policía Local de Sanxenxo refuerza su equipamiento con la instalación de desfribiladores externos semiautomáticos (DESA) en la totalidad de sus vehículos patrulla y la incorporación de una unidad aérea (dron) equipada con cámara térmica. Con esta mejoras, señala el gobierno local, el municipio refuerza tanto su capacidad de respuesta sanitaria como la vigilancia y gestión del territorio.

La dotación de dispositivos DESA en el parque móvil policial convierte a las patrullas en una red cardioprotegida disponible en todo el término municipal. Esta medida, cuentan, busca reducir al máximo los tiempos de intervención ante una parada cardiorrespiratoria. Al ser los agentes locales, en muchas ocasiones, los primeros en llegar al lugar de un accidente, disponer de estos equipos, señalan, permite iniciar las maniobras de reanimación de forma inmediata antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Paralelamente a la adquisición de los equipos, los efectivos de la Policía Local han completado un programa de formación homologado en soporte básico vital y manejo de estos aparatos.

Por otra parte, la incorporación de un dron con cámara térmica amplía notablemente la capacidad operativa del cuerpo. Esta tecnología resulta fundamental en operativos de búsqueda y rescate como el caso reciente del vecino de Dena que se encontraba perdido, en trabajos de prevención y control del tráfico, de grandes aforos o de inspección urbanística de forma rápida y precisa.