Cartel de los campamentos organizados por el CCD Sanxenxo

El Círculo Cultural Deportivo (CCD) de Sanxenxo organiza tres campamentos navideños durante las vacaciones escolares. Las tres propuestas, que combinan creatividad, aventuras y diversión, están diseñadas para niños y niñas entre los diez y los once años. El horario para todos ellos es desde las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde.

La primera de ellas se celebra los días 22, 23 y 24 y bajo el nombre de ‘Navichef’ los participantes aprenderán a hacer galletas, visitarán un obrador de pastelería y celebrarán una fiesta de Navidad en pijama.

La siguiente iniciativa está programada para los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre y se destinará a hacer manualidades, adornos navideños, una fiesta de Fin de Año y celebrar la tradición del amigo invisible. Por último, en ‘Reyesland’ los días 4, 5 y 7 de enero, los niños y niñas tendrán la oportunidad de convertirse en pajes reales a través de pruebas, enigmas, aventuras y una gran búsqueda del tesoro.

Los interesados en participar en estas actividades deben inscribirse en la propia asociación. Tienen prioridad para reservar la plaza aquellas personas que ya sean socias del CCD.