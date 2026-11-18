Dispositivo por la rotura de una tubería de gas en Sanxenxo

La rotura de una tubería de gas en el Polígono de Nantes ha movilizado a un amplio operativo de servicios de emergencias. Para prevenir accidentes se ha tenido que cortar el suministro a la zona afectada en la que únicamente se encuentra una empresa.

El incidente, tal y como indican desde el Concello de Sanxenxo, se ha producido a las 12:45 horas y la causa, señalan, fueron las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el parking del Mercadona.

Tras el aviso, se movilizó un amplio operativo formado por agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Emerxencias.

Actualmente la avería se mantiene y son operarios de Naturgy, la concesionaria de este servicio, los que están trabajando para reparar el problema en el menor tiempo.

Según señalan desde el Concello de Sanxenxo, se prevé que la incidencia pueda estar resuelta en unas dos horas.