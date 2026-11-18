Zona en la que se están llevando a cabo las obras

El Concello de Sanxenxo está acometiendo un nuevo bombeo en el exterior de A Talleira con el objetivo de mejorar la gestión y la evacuación de las aguas pluviales. La intervención, que supondrá una inversión total de 48.047,55 euros, se financiará, señala el gobierno local, de manera íntegra a través del canon anual del agua que abona la empresa concesionaria Espina y Delfín.

El proyecto cuanta con un plazo estimado de ejecución de dos meses y tiene como meta garantizar una correcta evacuación del agua tanto en condiciones normales como durante posibles episodios de lluvias de elevada intensidad. De este modo, lo que se busca es evitar acumulaciones y, por tanto, incidencias en toda la zona.

Las obras

Los trabajos consisten en la creación de un nuevo pozo de bombeo al que se dirigirán las aguas pluviales recogidas en esta zona. Desde este punto, cuenta el Concello, el agua será impulsada hasta una zona de vertido a través de una nueva conducción fabricada en PVC de 200 milímetros de diámetro y una longitud aproximada de 115 metros.

Para asegurar la máxima eficacia y fiabilidad en este servicio la instalación incluirá otras mejoras como pueden ser equipos de alta capacidad entre los que destacan dos bombas sumergibles de 5,5 kilowatios diseñadas para evacuar un caudal máximo de hasta 55,5 litros por segundo.

El sistema operará, además, de forma automatizada. Esto significa que el funcionamiento será automático mediante boyas de nivel y alternancia entre ambas bombas. Para ello se incorporarán válvulas de retención y de corte, además de un cuadro eléctrico de mando y de protección.

Por otro lado, señalan desde el Concello, la instalación contará con una reposición integral. Esto significa, detallan, que el proceso constructivo incluirá las excavaciones necesarias para el pozo y las canalizaciones. Tras llevar a cabo estos trabajos, los mismos operarios se encargarán de la posterior reposición de todos los pavimentos y acabados que puedan haber resultado afectados durante estos trabajos de mejora.

Canon anual

El canon anual que abona Espina y Delfín por el servicio de agua en Sanxenxo equivale al 28% del importe facturado en cada ejercicio.

La concesión a esta empresa para el suministro y abastecimiento de agua en Sanxenxo por un plazo de 25 años fue aprobada a principios del año 2023.