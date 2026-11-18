El director de la Banda de Música de Sanxenxo, José Varela Pardo

Ocho años después de haberse convertido en director de la Banda de Música de Sanxenxo, José Varela Pardo ya tiene fecha para despedirse de sus músicos. Será este viernes en el concierto de Santa Icía que se celebrará en el Pazo Emilia Pardo Bazán –con entrada gratuita– a partir de las ocho de la tarde. “Será un evento moi especial”, detalla el aún director de la banda.

“Só teño boas palabras para todos eles. Halagos tanto para aos membros da directiva coma para os músicos, as familias, o Concello, todos os concelleiros e o alcalde, os veciños e veciñas...”, indica Varela tras reconocer que no ha sido una decisión fácil de tomar pero que “o corpo pedía un descanso”.

Trayectoria

La carrera de este músico natural de Merza, en Vila de Cruces, como director arrancó en Teo y pasó por Barro, Cambados o Salceda de Caselas antes de llegar hasta Sanxenxo en el año 2018. El primer concierto que dirigió a esta agrupación, recuerda, fue el que se celebra de forma anual el día de Reyes. Desde ese primer encuentro detalla Varela, “a xente tratoume sempre coma se fora da familia” e igual esto hizo, cuenta, que fuese en la agrupación “na que máis anos botei coma director”.

El director de la Banda de Música de Sanxenxo, José Varela Pardo

Aunque ya tiene fecha para su despedida “a porta sempre seguirá aberta”, tanto por su parte, detalla, como por la de los músicos y la directiva. “A despedida non é doada, seguro que vai ser moi emotiva”, cuenta.

Para esta cita, está preparada un repertorio especial con un recuerdo especial para Dani Portas, meañés que, entre otros puestos fue director de la Banda de Música de Caldas o participó en la formación de la de Sanxenxo y falleció el pasado año 2024. “O concerto arrancará cun pasodoble adicado a él”, indica Varela, quién fue compañero del músico. Otros temas que no faltarán son la opereta ‘La viuda alegre’ o la ‘sinfonía Nobilissima’ de Robert Jager. “Vai ser un repertorio no que toquemos un pouco de todo. Quero que a xente se quede con un bo sabor de boca”, cuenta Varela.

Humildad y compromiso

La despedida será complicada por ambas partes. El presidente de la Banda de Música de Sanxenxo, Jose Antonio Rodríguez, cuenta será que va a ser un momento “moi entrañable”. Y es que, cuenta, que además de llevar ocho años al frente de la agrupación, Varela conoce a muchos de los músicos desde pequeños, ya que formó parte de la plantilla de profesores de la Escola de Música.

“Recordaremos a súa humildade, compromiso, traballo e paciencia”, señala Rodríguez, quién también quiere destacar “o bo traballo que fixo”.

Tras esta etapa de la mano de Varela, la Banda de Música de Sanxenxo, ya tiene una persona que se pondrá al frente de la agrupación. Tras varias entrevistas y pruebas ya hay candidato. “Non o revelaremos aínda, queremos darlle o seu espazo o actual director e a nova persoa a daremos no concerto de Reyes”, detalla Rodríguez.