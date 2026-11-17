La iniciativa combinará música y danza tradicional gallega Cedida

La Asocición Cultural Soalleira llevará este domingo al escenario del Pazo Emilia Pardo Bazán el espectáculo ‘Trasouto, un camiño a Trasalba”, una propuesta multidisciplinar que rendirá homenaje a Ramón Otero Pedrayo, una de las figuras fundamentales de la literatura, la cultura y el pensamiento gallego.

La iniciativa combinará música y danza tradicional gallega para acercar al público el legado del escritor, cuya obra constituye una referencia imprescindible para comprender la identidad cultural de Galicia.

Soalleira propone una aproximación a su trayectoria y a su manera de entender el territorio.

La actuación comenzará a las 17.30 horas.