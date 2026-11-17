El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo obtuvo luz verde para su Presupuesto de 2027, que asciende a 69.324.094 euros, con los votos favorables de los diez concejales del Partido Popular y la abstención del PSOE y BNG.

Las nuevas cuentas, que estarán disponibles desde enero, contemplan un amplio programa de inversiones que, según el gobierno local, permitirán impulsar 23 actuaciones.

La concejala de Hacienda, Arabela Deza, fue la encargada de presentar el Presupuesto, defendió la gestión económica desarrollada durante los últimos años.

Hizo especial hincapié en el gasto destinado a Servicios Sociales, que alcanza los 4,4 millones, asegurando que Sanxenxo es la localidad gallega que más invierte por habitante en este ámbito.

Entre las medidas previstas figuran mejoras en los servicios de conciliación, con un incremento de las plazas de verano, así como la ampliación de la atención durante las vacaciones de Pascua y la primera semana de enero.

La seguridad ciudadana constituye otra de las principales partidas con 3,9 millones de euros.

El gobierno local destacó la renovación de vehículos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

También valoró el dispositivo de seguridad en las diferentes playas, que contó con 88 socorristas.

En materia de inversiones, el Presupuesto contempla 4,4 millones para mejorar las infraestructuras rurales, incluyendo asfaltados, cunetas y ampliaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento.

También recoge tres millones de euros para la segunda fase del mercado municipal, además de actuaciones como la humanización del Outeiro, en Dorrón, mejoras en el entorno de Lavapanos y nuevas gradas para el pabellón de Nantes.

La responsable de Hacienda destacó igualmente el papel de Nauta e Ínsula en el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos el aparcamiento de Portonovo y las actuaciones de vivienda pública.

“O orzamento de 2027 é un compromiso claro por manter a calidade dos nosos servizos, satisfacer as necesidades dos nosos veciños e continuar consolidando Sanxenxo como un referente ao longo de todo o ano”, defendió Deza.

Las críticas de la oposición

La exposición de las cuentas dio paso a un debate en el que los dos grupos de la oposición cuestionaron diferentes aspectos del presupuesto.

El portavoz del BNG, Octavio Fernández, que calificó las cuentas de “continuistas”, puso el foco especialmente en las parroquias rurales, asegurando que las actuaciones no pueden limitarse a la mejora de las carreteras.

“Levar todo ao rural, dende educación ata cultura”, reclamó. Por su parte, el portavoz socialista, Fernando Otero, centró parte de su intervención en las previsiones de ingresos de la empresa Nauta.

El edil solicitó garantías sobre la materialización de esas cantidades y los plazos previstos. “Hai números moi bonitos, pero están no aire”, manifestó, mientras cuestionaba el reparto territorial de las inversiones.

“Todo vai para dous sitios concretos, o resto das parroquias están da man de Dios”, sentenció Otero.