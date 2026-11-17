Público en uno de los conciertos del Costa Feira el año pasado Cedida

El festival Costa Feira continúa avanzando en la configuración de su cartel para el próximo verano con la confirmación de una nueva actuación.

La emblemática banda española ‘Los Secretos’ ofrecerá un concierto el 21 de agosto de 2027, una cita que permitirá al público disfrutar en directo de algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria.

La organización ha anunciado la incorporación del grupo a través de sus canales promocionales, confirmando así también que las entradas estarán disponibles a partir de este jueves, 19 de noviembre, a través de la página web oficial del festival.

Con esta confirmación, Costa Feira comienza a desvelar los nombres que integrarán su quinta edición, prevista para el verano del próximo año.