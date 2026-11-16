La Xunta inicia los trámites para construir 350 viviendas en Vilalonga

Acto de la firma de la cesión de terrenos por parte del Concello de Sanxenxo a la Xunta para la construcción de vivienda pública Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta acordó en el día de ayer iniciar la tramitación del expediente relativo a la delimitación y declaración de interés autonómico la actuación relativa a la creación de suelo residencial destinado a 350 viviendas –la mayor parte de ellas públicas– en la parroquia de Vilalonga.

En concreto esta actuación se llevará a cabo en una superficie que cuenta con un total de 86.000 metros cuadrados. La ubicación de este suelo es estratégica dentro de Sanxenxo, esto es así porque limita al norte con la carretera autonómica PO-550, lo que le permite un fácil acceso y, además, se sitúa en un entorno con proximidad a servicios comerciales, deportivos, recreativos y hosteleros.

Colaboración

El desarrollo de este proyecto parte de una línea de colaboración entre la Xunta y el Concello de Sanxenxo. Así, fue el ente municipal el que se encargó de la compra de este terreno por 3,5 millones de euros a la Sareb. Para esta adquisición el gobierno local firmó con la Xunta un préstamo por ese mismo importe del Fondo de Cooperación Autonómico.

Rueda firma la construcción de 350 viviendas en Vilalonga Más información

Una vez que la parcela fue propiedad del Concello, fue cedida a la administración autonómica con el objetivo de construir viviendas, principalmente, de carácter público. En la firma de esta cesión, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso destacar que el proyecto nade del “esforzo conxunto” de ambas administraciones que permite incrementar la oferta de la vivienda accesible destinada a primera residencia “para a xente moza que quere vivir no seu concello e moita xente dos arredores que traballan e queren vivir aquí”.

Esta no es la única actuación que se está llevando a cabo en Sanxenxo en este sentido, así ya comenzaron los trámites para crear 27 viviendas públicas en Noalla y hasta 40 en régimen de alquiler social en As Cunchas.