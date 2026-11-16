Los elfos de Noalla ya trabajan en el Bosque de Nadal Mónica Ferreirós

Un año más, y ya van cinco, la carballeira de Noalla busca convertirse en un espacio para hacer volar la ilusión y la magia de la Navidad.

Para conseguirlo, desde el mes de septiembre, nueve vecinos y vecinas de la parroquia –a veces se suma algún colaborador puntual–se reúnen en una casa para diseñar, montar y construir todos los elementos que crearán este bosque tan especial. “Xuntámonos as tardes libres e o sábado todo o día”, cuenta Danilo Prieto, uno de los escultores de este universo mágico.

La idea de crear este espacio, cuenta Prieto, nació después de que uno de los artífices visitase la Aldea de Nadal en la Praza de Fefiñáns de Cambados y convenciese a sus vecinos de que Noalla se merecía algo así. Tras darle varias vueltas y buscar posibles localizaciones finalmente llegaron a la conclusión de que la carballeira era el sitio perfecto. “É un espazo que xa está vestido e nós o que facemos é decoralo”, cuenta Prieto.

"Un orgullo"

Y esa primera idea se ha convertido cinco años después en “un orgullo” para sus creadores. “O que buscabamos nun principio era facer algo para os nenos e nenas da parroquia. Pero, dende o primero ano recibimos xente tanto de outras zonas de Sanxenxo como de outros concellos”, cuenta.

Y es que, desde ese primer año, el Bosque de Nadal de Noalla se ha convertido en una parada obligatoria para todos los amantes de la Navidad. La peregrinación a esta carballeira es una cita ineludible durante el mes de diciembre.

Que esto ocurra, cuentan desde la asociación es una motivación para superarse cada año. Para esta edición, por ejemplo, indican que presentarán una nueva entrada al bosque, montarán hasta quince casitas, un puente sobre un río “e outras sorpresas”. Entre las que se pueden revelar está el ‘Elfo do Bosque’, una figura de gran tamaño creada en madera que se encargará de darle la bienvenida a todos los visitantes.

Hacer todo esto es posible, cuenta Prieto, además de dedicándole muchas horas, gracias a las colaboraciones de particulares y de diferentes empresas. Así, por ejemplo, desde el primer año recaudan dinero para crear las piezas a través de una campaña de apadrinamiento de carballos. Las personas que así lo quieran pueden aportar diez euros y uno de los árboles de este bosque lucirá su nombre durante la Navidad. En total, cuenta, cada año logran, a través de este sistema, unas cien donaciones.

Por otro lado está la ayuda de empresas que les ceden, por ejemplo, tornillos o maderas para crear este espacio mágico. Además, cuenta Prieto también reciben colaboración por parte del Concello, ya que les ceden pasarelas y también les ofrecen los puntos de luz para iluminar la carballeira. “A verdade é que temos moito apoio”, recalca.

Inauguración

Los duendes de Noalla se encuentran, actualmente, trabajando sin descanso para poder inaugurar el bosque el próximo domingo seis de diciembre.

A partir de ese día y hasta "o oito ou o nove de xaneiro, a data está aínda por decidir" las puertas de este Bosque de Nadal estarán abiertas de forma gratuita para que tanto pequeños como mayores puedan disfrutar de un espacio lleno de magia que invite a ilusionarse con estas fiestas navideñas.