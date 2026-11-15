Portonovo celebra Santa Catalina con tradición, callos, el festival folclórico y verbena
Los festejos, organizados por la asociación Os Gatiños, serán los días 27, 28 y 29 de noviembre
Las asociación folclórica Os Gatiños de Portonovo ya tiene todo preparado para celebrar Santa Catalina. Las fechas escogidas para la programación son los días 27, 28 y 29 de noviembre. Como es tradición, el programa presenta mucho baile, música y gastronomía.
El viernes arranca a las siete de la tarde con el ‘Seranciño dos ghatos’, un evento diseñado para el público infantil. La participación es abierta. A las nueve está previsto que comience la quinta edición del ‘Serán dos ghatos’, iniciativa que cada vez reúne a más gente alrededor del baila y la música tradicional. La jornada se alargará con chocolatada y sorteos hasta la madrugada, momento en el que se hará una queimada.
La jornada del sábado arrancará a las diez de la mañana al ritmo de Os do Barro y la Banda de Música de Sanxenxo. A las once tendrá lugar la misa cantada por la Coral Polifónica Santa María de Adina y, a su término, la procesión marítima. Al mediodía se celebrará una sesión vermú amenizada por Portonovo Canta.
El XXX Festival Folclórico dará comienzo a las cuatro y media de la tarde. En el evento participarán un total de seis asociaciones, entre ellas, además de las de Sanxenxo, también habrá de Portugal y Ourense. A la noche la música la pondrá la orquesta Marbella, Djow, Dj Nando y Dj Skiavi.
El programa del domingo presenta música con Os do Barro y A Banda do Sequío, sorteos y raciones de callos.