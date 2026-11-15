Portonovo celebra Santa Catalina con tradición, callos, el festival folclórico y verbena

La agrupación Os Gatiños de Portonovo Cedida

Las asociación folclórica Os Gatiños de Portonovo ya tiene todo preparado para celebrar Santa Catalina. Las fechas escogidas para la programación son los días 27, 28 y 29 de noviembre. Como es tradición, el programa presenta mucho baile, música y gastronomía.

El viernes arranca a las siete de la tarde con el ‘Seranciño dos ghatos’, un evento diseñado para el público infantil. La participación es abierta. A las nueve está previsto que comience la quinta edición del ‘Serán dos ghatos’, iniciativa que cada vez reúne a más gente alrededor del baila y la música tradicional. La jornada se alargará con chocolatada y sorteos hasta la madrugada, momento en el que se hará una queimada.

La jornada del sábado arrancará a las diez de la mañana al ritmo de Os do Barro y la Banda de Música de Sanxenxo. A las once tendrá lugar la misa cantada por la Coral Polifónica Santa María de Adina y, a su término, la procesión marítima. Al mediodía se celebrará una sesión vermú amenizada por Portonovo Canta.

El XXX Festival Folclórico dará comienzo a las cuatro y media de la tarde. En el evento participarán un total de seis asociaciones, entre ellas, además de las de Sanxenxo, también habrá de Portugal y Ourense. A la noche la música la pondrá la orquesta Marbella, Djow, Dj Nando y Dj Skiavi.

El programa del domingo presenta música con Os do Barro y A Banda do Sequío, sorteos y raciones de callos.