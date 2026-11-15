Piden cuatro años de cárcel para un hombre que engañó a una mujer para ser su heredero

Fachada de los Xulgados de Cambados Gonzalo Salgado

El Tribunal solicita cuatro años de cárcel para un hombre por ser el responsable de un supuesto delito de estafa relacionada con el engaño a una persona mayor para convertirse en su heredero.

Los hechos, indican, sucedieron en el año 2019, momento en el que este hombre, que residía en el mismo edificio que la víctima en Ourense, se aproximó a ella siendo conocedor de la situación de vulnerabilidad y llegó a convencerla para que abandonase su vivienda y se trasladase a vivir en su compañía. Esto provocó, detallan, que el contacto que la mujer tenía con sus familiares desapareciese.

“Aprovechándose de la situación de control y confianza” el hombre llevó a la mujer a una notaría, lugar en el que entregó un testamento en el que lo convertía en heredero universal.

Ese mismo año, falleció la mujer y el ahora acusado presentó una aceptación parcial de la herencia con relación a un local, una vivienda y un garaje en Portonovo. Todo ello sumaba un valor de más de 60.000 euros.

Por todo ello y tras la denuncia de los familiares de la víctima, la Fiscalía solicita para este hombre una pena de prisión de cuatro años y el pago de las costas por un delito de estafa.