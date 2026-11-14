Sanxenxo destina más de 217.000 euros al alumbrado de la Navidad

Luces de Navidad instaladas en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo adjudicará a la empresa Creaciones Luminosas –única licitadora– el contrato del alumbrado navideño que asciende a 217.800 euros.

El proyecto que plantea la firma incluye la colocación de 851 elementos y hasta 72 arcos luminosos –duplica el número recogido en los pliegos– distribuidos por las diferentes plazas públicas y calles de las siete parroquias que conforman este municipio. La previsión, señalan desde el gobierno local, es alcanzar los 28.971 metros cuadrados de superficie iluminada.

Entre las novedades para este año se incluye un árbol de música y cambio de iluminación con cada tema que se colocará en la Praza dos Barcos o un photocall luminoso con el nombre de Portonovo al final de Rafael Picó. En Vilalonga, por ejemplo, se colocará una casa luminosa con arcos que cambiarán de color según el momento del día y en varias rotondas está previsto que se coloquen árboles formatos 3D con guirnaldas de luces de ocho metros.

Además, se apostará por la puesta en valor de las diferentes zonas verdes del municipio con iluminación en los árboles naturales para resaltar la belleza de estos espacios.

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El encendido está previsto para el viernes, 4 de diciembre, y el horario diario de la iluminación será desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada.

Todos los sistemas de iluminación que se colocarán e Sanxenxo utilizarán tecnología 100% led de alta eficiencia, lo que garantizará un consumo energético mínimo. Además, las instalaciones emplearán equipos homologados y contarán con estructuras de aluminio reciclable.

La iniciativa propuesta tanto por el Concello como por la empresa, detallan desde el gobierno, busca dotar de personalidad propia cada zona de la localidad para lograr un impacto visual armónico y de alta calidad que embellezca tanto el paisaje urbano como el rural.