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Sanxenxo

El proyecto ‘Non pasa de moda’ arranca en Vilalonga para prevenir el consumo de drogas

C. Hierro
14/11/2026 20:14
Un momento de la presentación del proyecto en el instituto
Un momento de la presentación del proyecto en el instituto
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El Concello, a través del programa municipal ‘Sanxenxo Xove’, puso en marcha esta semana el proyecto ‘Non pasa de moda’ en el IES de Vilalonga. Esta iniciativa, que está dirigida al alumnado de 1º y 2º de ESO tiene como objetivo promover el bienestar psicosocial y prevenir el consumo de sustancias adictivas en la adolescencia.

Para ello, los jóvenes participarán en tres jornadas en las que se llevarán a cabo debates, dinámicas de grupo y diferentes actividades en las que se explicarán los riesgos asociados al consumo de sustancias, especialmente el cannabis y se desmontarán mitos y falsas creencias.

Además, la iniciativa ayudará a fomentar la autonomía y la toma de decisiones responsables a la hora de enfrentarse a diferentes situaciones fuera de las aulas. Así, se le mostrarán herramientas prácticas para gestionar la presión de grupo o afrontar situaciones de riesgo.

El proyecto, que está disponible para que cualquier centro de secundaria lo solicite, tiene un enfoque práctico y dinámico, es por ello que las sesiones combinan la exposición de los contenidos con la participación activa del alumnado en diferentes dinámicas y debates y material audiovisual expuesto en un proyector. 

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