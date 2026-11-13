Sanxenxo gestionará al menos 77 servicios de temporada en su litoral

Un momento de la visita del conselleiro, Nicolás Vázquez, a Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo gestionará, por segundo año consecutivo, los servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre. La cifra para este año, tal y como señaló el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez en su visita de ayer a esta localidad, será similar a la del curso pasado, momento en el que sumaron hasta 77.

Entre todos ellos explicó el concejal de Turismo, Juan Deza, que estuvo en el encuentro junto al alcalde, Telmo Martín e Ignacio Maestro, director xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, existen servicios de todo tipo. “Hai kioskos, tumbonas, el parque acuático, escuela de surf, canoas...”, detalló Deza. Junto a Sanxenxo, el próximo 2027, habrá hasta 18 concellos costeros más en Galicia –el año anterior la cifra se quedó en 17– que se encargarán de la gestión de estos servicios en el litoral. En la zona de Arousa, los que solicitaron este permiso a la Xunta, solo fueron dos más: Vilagarcía y O Grove.

De lo que se encargarán estos Concellos, por tanto, será del procedimiento para la adjudicación a terceros de los servicios y actividades que se desarrollarán en esta franja de la costa, incluida la publicación de los correspondientes anuncios con indicación en ellos de los plazos para la presentación de ofertas.

En el caso de los ayuntamientos en los que se encarga la Xunta, se abrirá el plazo para presentar las ofertas el lunes, 16 de noviembre, a las doce horas tanto para las personas físicas como jurídicas.

Esto es posible, recordó el conselleiro, tras haber logrado el traspaso el año pasado a la comunidad autónoma de las funciones para la gestión del litoral.

Este año, explicó Vázquez, la temporada será más larga que la anterior, esto es así porque la Semana Santa coincide en el mes de marzo. Por tanto, las fechas en las que podrán explotarse estos servicios incluyen desde el 19 de marzo hasta el 31 de octubre.

Por otro lado, en la visita, tanto Martín como el conselleiro señalaron la buena sintonía entre la Xunta y el Concello. Esta relación, indicaron, hace que colabore en otros aspectos. Así, el alcalde recordó la necesidad de ejecutar “canto antes” las sendas proyectadas en la localidad, ya que son muy demandadas tanto por los vecinos y vecinas de Sanxenxo como por los miles de visitantes que acuden cada año al municipio.