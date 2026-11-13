La Diputación destina 240.000 euros a la renovación de trece parques infantiles

Imagen de archivo de un parque infantil de Sanxenxo Cedida

La Diputación de Pontevedra invierte un total de 240.000 euros a la adecuación de parques infantiles en Sanxenxo.

Las zonas de juegos que contarán con mejoras son un total de trece, concretamente las ubicadas en Areas, Outeiro (Bordóns), O Vicaño, Miraflores, Campo de San Roque, Urbanización Seama I-II, Praza Pública de Adina,. Campo da Festa de Arra, Soutullo Urbanización, Salgueira, Xuncabranca, Capela de Gondomar y Nantes Urbanización.

Las intervenciones que se contemplan son la renovación de los pavimentos de césped, la instalación y sustitución de juegos infantiles (toboganes, redes, torres multijuego...) así como el cambio del mobiliario urbano, con la incorporación de bancos, papeleras o carteles informativos.

Además, detallan desde la Diputación, las actuaciones también incluirán trabajos de nivelación de terrenos, acondicionamiento de plataformas, consolidación de sendas y renovación de la iluminación en estos espacios públicos.

Esta ayuda por parte de la Diputación al Concello de Sanxenxo para la mejora de los parques infantiles se enmarca dentro de las nuevas cuantías aprobadas por la Xunta de goberno para el Plan +Provincia 2026-2027.