Interior destina 730.000 euros a renovar la cubierta y fachadas del cuartel de la Guardia Civil

Los efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo Cedida

El Ministerio del Interior ha aprobado una inversión de 730.000 euros para la renovación de las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo.

El total de esta cuantía se destinará a dos actuaciones diferentes. La primera de ellas, que cuenta con un presupuesto de 430.000, tendrá como objetivo rehabilitar la cubierta de estas instalaciones, después de que la estructura quedase gravemente dañada debido a los temporales que sacudieron esta localidad los pasados meses de enero y febrero de este mismo año. Estos trabajos, detallan, están contemplados para que se ejecuten este mismo año.

La segunda, tal y como comunicó el Gobierno, está dotada con 300.000 euros y se dedicará a la mejora de las fachadas de este mismo cuartel. En cuanto a los plazos de ejecución de las obras, indican que se llevarán a cabo tanto el año que viene como el próximo, 2028, debido al tamaño de la actuación.

Esta inversión se suma a la que a principios de año se asignó por parte del Estado al cuartel para la reparación del tejado. En ese momento la cuantía sumó 205.123,38 euros y se destinó a la construcción de armaduras para la cubierta, así como a trabajos de recubrimiento o colocación de canalones. Esta actuación tuvo lugar después de que el temporal Joseph se hiciera notar en el municipio y los fuertes vientos registrados, además de provocar otras incidencias, hicieran volar parte del tejado de este edificio.

O Grove

Por otro lado, una de las partidas más importantes aprobada por parte del Ministerio del Interior será para el cuartel de la Guardia Civil de O Grove. La partida, en este caso, es de 1,45 millones de euros y estarán destinados a mejorar la eficiencia energética de esta instalación.

Esta actuación, que es similar a la que se llevará a cabo en el cuartel de Lalín –en este municipio el presupuesto supera los tres millones de euros–, está previsto que se desarrolle entre los años 2031 y 2033, concentrándose la mayor parte del gasto en los dos últimos ejercicios.

Todas estas actuaciones se enmarcan en un plan para Galicia que suma 35,78 millones de euros y que tendrá como objetivo la construcción, reforma y rehabilitación de hasta 16 instalaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Las mayores partidas corresponden a la mejora de la eficiencia energética del acuartelamiento de Burela (10,83 millones de euros) y la reforma de la Comandancia de A Coruña (ocho millones de euros). Estas dos actuaciones, suman más de la mitad del presupuesto dirigido a esta comunidad.

En Vigo, por ejemplo, se invertirán 800.000 euros en la redacción del proyecto de ejecución de las obras para la reforma integral de la Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional, situada en la calle Luis Taboada.