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Sanxenxo

El Concello dona más de medio centenar de bicicletas del depósito a la ONG Recycling

Los vehículos permanecía almacenados desde hacía más de cuatro años

C. Hierro
12/11/2026 19:38
Entrega de las bicicletas por parte del Concello de Sanxenxo
Entrega de las bicicletas por parte del Concello de Sanxenxo
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El Concello de Sanxenxo donó un total de 53 bicicletas a la asociación gallega sin ánimo de lucro Recycling. Los vehículos de dos ruedas donados permanecían almacenados en el depósito municipal desde hacía más de cuatro años sin que ningún propietario los hubiera reclamado.

Tras cumplirse los plazos legales establecidos para la custodia en la oficina de objetos perdidos, el gobierno ha decidido ceder estas bicicletas para evitar su deterioro definitivo y promover su reutilización.

Por su parte la entidad se encargarán de revisar, reparar y poner a punto estos vehículos para, posteriormente, una vez acondicionadas, entregarlas de forma gratuita a niños, niñas y personas sin recursos, facilitando así su movilidad diaria y el acceso al ocio saludable. “As que estean ben só lle facemos unha posta a punto simple e as que non valgan para arranxar, valen para pezas. Temos máis de 500 bicicletas, maioritariamente infantís”, asegura Jose Luis Pereira, fundador de Recycling.

Con esta actuación, señala el gobierno local, el Concello de Sanxenxo, reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la reducción de residuos y también con la colaboración con organizaciones de Galicia que impulsan diferentes iniciativas solidarias.

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