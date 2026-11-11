La “verdadera” historia de los tres cerditos llega a Sanxenxo este sábado

Imagen del cartel de la propuesta teatral CEDIDA

La localidad recibe este sábado una nueva propuesta teatral para disfrutar en familia.

El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá, a partir de las 18.00 horas, la representación de ‘A verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz’, a cargo de la compañía Teatro del Andamio.

La función forma parte del ciclo ‘+Escénicas’, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra que acerca diferentes propuestas de artes escénicas a los municipios de la provincia y que apuesta por la promoción cultural y la descentralización de la oferta escénica.

La obra ofrece una nueva mirada al conocido cuento popular de los tres cerditos y el lobo feroz, con una puesta en escena pensada para sorprender y divertir tanto al público infantil como al adulto.

A través del humor y una revisión de esta historia clásica, la compañía propone una tarde de teatro dirigida a todos los públicos.

Con esta propuesta, Sanxenxo suma una nueva actividad a su programación cultural de noviembre, ofreciendo una alternativa de ocio para compartir en familia y acercar el teatro a los más pequeños.

La representación tendrá lugar este sábado catorce de noviembre en el auditorio del municipio y las entradas tienen un precio de cinco euros por persona.