La “verdadera” historia de los tres cerditos llega a Sanxenxo este sábado
La representación tendrá lugar en el auditorio del municipio. Las entradas tienen un precio de cinco euros por persona
La localidad recibe este sábado una nueva propuesta teatral para disfrutar en familia.
El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá, a partir de las 18.00 horas, la representación de ‘A verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz’, a cargo de la compañía Teatro del Andamio.
La función forma parte del ciclo ‘+Escénicas’, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra que acerca diferentes propuestas de artes escénicas a los municipios de la provincia y que apuesta por la promoción cultural y la descentralización de la oferta escénica.
La obra ofrece una nueva mirada al conocido cuento popular de los tres cerditos y el lobo feroz, con una puesta en escena pensada para sorprender y divertir tanto al público infantil como al adulto.
A través del humor y una revisión de esta historia clásica, la compañía propone una tarde de teatro dirigida a todos los públicos.
Con esta propuesta, Sanxenxo suma una nueva actividad a su programación cultural de noviembre, ofreciendo una alternativa de ocio para compartir en familia y acercar el teatro a los más pequeños.
La representación tendrá lugar este sábado catorce de noviembre en el auditorio del municipio y las entradas tienen un precio de cinco euros por persona.