La biblioteca de Portonovo celebra una sesión de cuentos para adultos este viernes

Imagen de la biblioteca de Portonovo Cedida

El edificio municipal propone una cita especial para la noche de este viernes trece de noviembre, con una sesión de narración oral dirigida al público adulto.

La actividad correrá a cargo de María da Pontragha, que será la encargada de acercar a los asistentes el mundo de los cuentos a través de una propuesta pensada para disfrutar de la narración y dejarse sorprender por las historias.

La sesión tendrá lugar a las 20.00 horas en las instalaciones de la biblioteca de Portonovo y se enmarca en la programación cultural impulsada para fomentar la lectura y acercar diferentes formas de expresión artística a la ciudadanía.

La iniciativa invita a los participantes a vivir una noche diferente coincidiendo con una fecha tradicionalmente asociada al misterio y las supersticiones.

En esta ocasión, el viernes trece se convertirá en la oportunidad perfecta para compartir relatos y disfrutar de una experiencia cultural en torno a la palabra.

La actividad está destinada exclusivamente al público adulto y requiere inscripción previa.

Todas las personas interesadas podrán anotarse directamente en el edificio municipal o llamando al teléfono 986 691 149.

Los asistentes podrán disfrutar de una actividad pensada para el disfrute a través de la lectura.