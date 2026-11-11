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Sanxenxo

La biblioteca de Portonovo celebra una sesión de cuentos para adultos este viernes

La sesión tendrá lugar a las 20.00 horas en las instalaciones del edificio municipal

Paula Gil
Paula Gil
11/11/2026 20:30
Imagen de la biblioteca de Portonovo
Cedida
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El edificio municipal propone una cita especial para la noche de este viernes trece de noviembre, con una sesión de narración oral dirigida al público adulto

La actividad correrá a cargo de María da Pontragha, que será la encargada de acercar a los asistentes el mundo de los cuentos a través de una propuesta pensada para disfrutar de la narración y dejarse sorprender por las historias. 

La sesión tendrá lugar a las 20.00 horas en las instalaciones de la biblioteca de Portonovo y se enmarca en la programación cultural impulsada para fomentar la lectura y acercar diferentes formas de expresión artística a la ciudadanía. 

La iniciativa invita a los participantes a vivir una noche diferente coincidiendo con una fecha tradicionalmente asociada al misterio y las supersticiones. 

En esta ocasión, el viernes trece se convertirá en la oportunidad perfecta para compartir relatos y disfrutar de una experiencia cultural en torno a la palabra. 

La actividad está destinada exclusivamente al público adulto y requiere inscripción previa. 

Todas las personas interesadas podrán anotarse directamente en el edificio municipal o llamando al teléfono 986 691 149

Los asistentes podrán disfrutar de una actividad pensada para el disfrute a través de la lectura

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