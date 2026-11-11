El CIM de Sanxenxo promueve el diálogo contra la violencia de género

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo, a través del Centro de Información a la Mujer (CIM), pondrá en marcha el proyecto ‘Diálogos Interxeracionais’ con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa busca crear un espacio de encuentro entre jóvenes y personas mayores del municipio para compartir experiencias, analizar los cambios en las relaciones afectivo-sexuales y detectar comportamientos machistas que siguen presentes en la sociedad.

La concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, explica que el objetivo es favorecer el aprendizaje mutuo entre generaciones y abordar las desigualdades desde una perspectiva crítica y compartida.

El proyecto parte de una idea central: aunque las formas de control en las relaciones han evolucionado con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías, su raíz machista sigue siendo la misma.

Así, la propuesta pretende conectar las experiencias de control presencial que vivieron generaciones anteriores con las actuales formas de vigilancia digital que afectan especialmente a la juventud.

El programa se desarrollará a través de cuatro fases. La primera estará dirigida al alumnado de 3º de ESO de los centros educativos de Sanxenxo, que participará en talleres dinámicos sobre relaciones afectivas, desigualdades y violencia machista.

Durante estas sesiones también se recogerán testimonios audiovisuales.

Posteriormente, las personas mayores tomarán protagonismo en un encuentro participativo en el que podrán recuperar sus recuerdos sobre las relaciones de pareja durante su juventud, los roles tradicionales y aquellas conductas que entonces estaban normalizadas y que actualmente se reconocen como manifestaciones de violencia.

Todo este material servirá para elaborar una pieza documental divulgativa que reunirá las voces y vivencias de ambos colectivos, con el propósito de generar una reflexión conjunta y favorecer la sensibilización social.

Con ‘Diálogos Interxeracionais’, el Concello refuerza su apuesta por la igualdad y la prevención de la violencia machista desde el ámbito comunitario.

Una iniciativa que busca avanzar hacia una sociedad libre de violencias.