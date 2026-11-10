Sanxenxo repartirá 4.000 euros en premios en la cuarta edición de ‘Deslumbra co teu Nadal’

Participantes en actividades de Navidad del Concello el año pasado Cedida

El Concello vuelve a apostar por la decoración navideña con la convocatoria de la cuarta edición del concurso ‘Deslumbra co teu Nadal’, que repartirá un total de cuatro mil euros en premios entre establecimientos comerciales, viviendas y espacios vecinales.

La iniciativa pretende fomentar el ambiente festivo en las calles del municipio durante las próximas fiestas.

La actividad contempla tres categorías de participación. La primera está destinada a establecimientos comerciales, que podrán competir con la decoración de sus escaparates y fachadas.

En este apartado se concederán premios de 1.000, 750 y 500 euros. La segunda categoría reconocerá la decoración exterior de viviendas, con premios de 500 euros para el primer clasificado, 300 para el segundo y 200 para el tercero.

Por su parte, la modalidad de calles, barrios, plazas y vecindarios contará con un único premio de 750 euros para la mejor propuesta de decoración del entorno.

Los interesados podrán inscribirse a través de la sede electrónica de O.A. Terra Sanxenxo o presencialmente en el Concello.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 23 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre.

Las decoraciones deberán permanecer expuestas desde el 11 de diciembre hasta el 6 de enero de 2027.