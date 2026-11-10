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Sanxenxo

Portos de Galicia y Nauta Sanxenxo buscan atraer más embarcaciones a los puertos deportivos

Botana abordó con la directiva nuevas estrategias para impulsar la actividad náutica todo el año

Paula Gil
Paula Gil
10/11/2026 19:32
Botana junto a la directiva de Nauta Sanxenxo durante su encuentro
Botana junto a la directiva de Nauta Sanxenxo durante su encuentro
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Portos de Galicia y Nauta Sanxenxo estudian nuevas propuestas para incrementar la llegada de embarcaciones en tránsito a los puertos deportivos gallegos. 

La presidenta del organismo autonómico, Natalia Botana, mantuvo una reunión con la directiva de la empresa municipal para analizar medidas que permitan reforzar la actividad náutica

Durante el encuentro, celebrado en la sede de Portos de Galicia, Botana trasladó la voluntad de impulsar una estrategia coordinada para mejorar las infraestructuras portuarias y favorecer la actividad económica vinculada al sector. 

Entre los objetivos planteados destacan la captación de nuevos barcos, la fidelización de los navegantes que ya recalan en Galicia y la prolongación de sus estancias.

Asimismo, se abordó la necesidad de desestacionalizar la actividad náutica, aprovechando las condiciones de las rías gallegas para fomentar la navegación durante todo el año. 

Desde el organismo autonómico destacaron que estas actuaciones buscan beneficiar no solo a los gestores de las instalaciones portuarias, sino también a las empresas auxiliares y al conjunto del tejido socioeconómico de las localidades costeras, favoreciendo así nuevas oportunidades de negocio en el turismo náutico.

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