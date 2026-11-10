‘Merca en Sanxenxo’ cierra la segunda edición con 527 bonos vendidos

El Concello y Entretendas mantienen su apuesta por el comercio de proximidad Gonzalo Salgado

La segunda edición de la campaña ‘Merca en Sanxenxo’ ha finalizado con un balance de 527 bonos vendidos y la participación de 53 establecimientos comerciales del municipio.

La campaña comenzó el pasado quince de septiembre y prolongó su periodo de venta hasta el siete de noviembre para facilitar que un mayor número de vecinos pudiera beneficiarse de los descuentos.

Para su desarrollo, el Concello destinó una partida de 20.000 euros. El funcionamiento del programa permitía que los clientes aportasen veinte euros y recibiesen otros diez euros subvencionados por el Ayuntamiento, con bonos de treinta y sesenta euros por persona.

De este modo, la administración local contribuía directamente a dinamizar las ventas de los negocios de proximidad.

Al cierre de esta segunda convocatoria, se habían canjeado un total de 9.670 euros en bonos.

Los 53 establecimientos adheridos ofrecen una amplia variedad de productos y servicios y pertenecen a sectores muy diversos, como moda y complementos, calzado, ópticas, librerías, jugueterías, peluquerías, farmacias y decoración, entre otros.

Con los resultados de esta segunda edición, el Concello y Entretendas mantienen su apuesta por el comercio de proximidad como motor de la economía local.

La campaña pretende, además, fidelizar a la clientela del municipio y favorecer la actividad de los pequeños negocios durante los meses de menor afluencia turística, contribuyendo así a reducir la estacionalidad comercial.

La iniciativa, promovida por el gobierno local del municipio, a través del departamento de Economía y Personal, dirigido por Óscar Vilar, en colaboración con el Centro Comercial Urbano Entretendas, busca que las compras permanezcan en la localidad así como apoyar la economía de las familias.

Impulso para el comercio local

Esta iniciativa, que nació el año pasado gracias a la colaboración del Concello, tiene como principal objetivo impulsar la economía de la zona y al mismo tiempo, incentivar el consumo local.

El éxito de esta campaña, por tanto, repercute en los pequeños empresarios de Sanxenxo que verán como esta aportación será revertida en los diferentes comercios.