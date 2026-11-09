Sanxenxo gana turistas fuera de los meses de julio y agosto y dilata su temporada alta

Registra un 44% más de viajeros en enero y febrero que en 2025 y cierra septiembre con casi 127.000 estancias

Turistas en la localidad, durante la temporada alta MONICA VILA

Sanxenxo sigue teniendo en julio y agosto el corazón de su temporada turística, pero los datos de 2026 muestran que el municipio empieza a crecer con fuerza precisamente fuera de esos dos meses. El aumento de viajeros en pleno invierno, la mejora del primer semestre y le fuerte comportamiento de septiembre dibujan una temporada cada vez más larga y menos concentrada exclusivamente en el verano.

Uno de los datos más llamativos aparece en los dos primeros meses del año. Entre enero y febrero de 2026 Sanxenxo recibió 31.956 viajeros, frente a los 22.126 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. La diferencia supone un incremento del 44% en apenas un año y revela un crecimiento especialmente significativo en una época tradicionalmente considerada de temporada baja.

La evolución continúa durante la primavera. Entre enero y junio pasaron por el municipio 230.181 viajeros con al menos una pernoctación, un 4% más que en el primer semestre del pasado año. A ellos se sumaron 841.998 visitantes de un solo día, un 3,2% más que durante el mismo periodo de 2025.

Hubo casi un 20% más de pernoctaciones hoteleras en septiembre respecto a 2025 El municipio registró en septiembre de 2026 un total de 126.989 pernoctaciones hoteleras, un 19.23% más que en el mismo mes del pasado año y un 15,3% por encima de las cifras de junio, según los últimos datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados por el INE. Los datos confirman el peso de septiembre en el calendario turístico local, ya que se sitúa como el tercer mes del año con mayor número de estancias hoteleras. El balance refleja la continuidad de la actividad turística más allá de los meses centrales del verano y el atractuivo de Sanxenxo durante el final de la temporada estival. Durante el noveno mes del año el INE contabilizó 135 establecimientos hoteleros abiertos, con alrededor de 4.144 habitaciones disponibles. La actividad del sector dio empleo a 1.088 personas y alcanzó un grado de ocupación del 51.46%. El crecimiento de las pernoctaciones y el mantenimiento de un volumen elevado de establecimientos abiertos permiten sostener la actividad durante buena parte del inicio del otoño, un periodo que cada vez gana más peso.

En conjunto, los datos evidencian que Sanxenxo está ganando capacidad para atraer visitantes antes de que llegue el peridoo de máxima ocupación. La otra gran prueba llega al final del verano.Septiembre cerró con 126.989 pernoctaciones hoteleras, un 19,23% más que en septiembre de 2025. La cifra sitúa al mes posterior a agosto entre los más fuertes del año y refuerza la idea de que la temporada turística se extiende cada vez más allá del calendario tradicional.

El dato de septiembre resulta especialmente relevante porque coincide con uno de los objetivos que el sector y las administraciones vienen persiguiendo desde hace años: la desestacionalización. El reto no pasa únicamente por mantener los elevados niveles de ocupación de julio y agosto, sino por conseguir que hoteles, resturantes, comerciosy servicios vinculados al turismo prolonguen su actividad durante más meses.

Enero y febrero, no residuales

El crecimiento registrado a comienzos de año es posiblemente el indicador que mejor refleja esta transformación. Pasar de 22.126 viajeros en enero y febrero de 2025 a 31.956 en los mismos meses del presente año supone sumar cerca de diez mil visitantes adicionales durante una época históricamente alejada de los grandes volúmenes estivales. Aunque las cifras absolutas continúan siendo muy inferiores a las de agosto, el crecimiento porcentual revela que Sanxenxo empieza a captar demanda también durante los meses fríos.

El incremento de viajeros durante enero y febrero tiene además una incidencia especialmente relevante sobre la actividad económica local. Cada visitante que llega fuera del verano ayuda a sostener establecimientos que, de otro modo, concentrarían prácticamente toda su facturación en unos pocos meses.

Agosto pierde exclusividad

La desestacionalización no significa que el verano haya dejado de ser el principal motoro del turismo en Sanxenxo. Agosto continúa concentrando el mayor volumen de actividad. Durante este año los hoteles del municipio ofertaron alrededeor de 9.400 plazas y registraron más de 228.00 pernoctaciones.

La diferencia está en que los meses que rodean al verano empiezan a ganar peso. Septiembre supera las 126.000 pernoctaciones y los dos primeros meses del año crecen un 44% en número de viajeros. La temporada sigue teniendo un pico muy marcado en verano, pero sus extremos se ensanchan. La evolución se aprecia también en el conjunto del primer semestre. Los 230.181 viajeros alojados entre enero y junio y los más de 841.000 visitantes de un solo día confirman que Sanxenxo mueve ya grandes volúmenes de población mucho antes de alcanzar julio.

Una temporada más larga

La prolongación del calendario turístico tiene consecuencias directas sobre el empleo y sobre la estructura económica del municipio. Para Sanxenxo, el crecimiento fuera del verano supone también nuevos retos, ya que debe adaptarse progresivamente a una actividad que comienza antes y termina después. Movilidad o recogida de residuos dejan de ser cuestiones exclusivamente estivales cuando aumenta el número de visitantes durante primavera, otoño e incluso invierno.