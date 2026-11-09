Sanxenxo aprobará un Presupuesto de casi 70 millones para el 2027

Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo Mónica Ferreirós

Sanxenxo celebrará el próximo 17 de noviembre un Pleno extraordinario en el que se debatirá el Presupuesto de 2027. Las Cuentas que presentará el gobierno local –que se prevé que sean aprobadas porque el PP cuenta con diez concejales en la Corporación– ascienden a un total de 69.324.094 euros. Se trata de una cifra global y por tanto incluyen al Concello, al Organismo Autónomo Terra y a las tres empresas municipales (Turismo, Nauta e Ínsula).

Los populares insisten en que el Presupuesto, que se pone sobre la mesa por décimo año consecutivo antes de que finalice el ejercicio, presenta dos líneas estratégicas: la mejora de los servicios públicos y de las inversiones. Así, señalan que con estas Cuentas, Sanxenxo va a seguir siendo un referente en Galicia por su gestión de servicios sociales, con un gasto en 2027 de casi 4,4 millones de euros, lo que supondrá 246 euros por vecino y año, cifra que supera las presentadas por las cuatro capitales de provincia.

La seguridad ciudadana, que abarca Policía Local, emergencias, salvamento, socorrismo y el balizamiento de las playas, es el segundo servicio con mayor volumen de gasto, ya que alcanza los 3,9 millones. Las cuentas, además, incluyen mejoras en instalaciones deportivas, playas o actividades culturales y educativas.

Entre las inversiones pertenecientes al Concello destacan, indica el gobierno local, aquella destinada a la mejora de las infraestructuras en el rural, que cuenta con 4,4 millones de euros e incluye un plan de asfaltados y cunetas y la mejora de la red de saneamiento y agua.

Además, se asignan 600.000 euros a la red viaria municipal, algo más de un millón de euros para la creación de la senda litoral entre Silgar y Portonovo, además de la sustitución de la pasarela de Baltar y 500.000 para la mejora de equipamientos culturales, educativos y deportivos. Además, incluye el millón de euros que aportará el Concello para el nuevo mercado.

Nauta e Ínsula

En lo relativo a las empresas municipales destaca la inversión de tres millones de euros desde Nauta para la construcción de un parking de residentes en Portonovo (estará ubicado en el solar adquirido en la Rúa San Roque) o la mejora de las instalaciones y los espacios públicos del puerto deportivo que está valorada en 15,5 millones de euros.

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Esto es posible, detalla el gobierno local, tras haber conseguido ampliar la concesión de este espacio por 20 años más y, por tanto, hasta el 2047. Esta renovación, cuenta, asegura una importante fuente de ingresos relacionada con el alquiler de los locales, de las plazas de aparcamiento, de amarres o servicios náuticos.

Desde Ínsula destinarán 700.000 euros a la nueva sede de la empresa que estará ubicada en la villa de Portonovo y 900.000 a la segunda fase de la nave multiservicios que se localiza en el Parque Empresarial de Nantes.

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Otras actuaciones

Desde el gobierno local indican que las actuaciones previstas por parte del Concello no son las únicas que se llevarán a cabo durante el 2027 en la localidad. Así destacan que, por parte de la Xunta, están previstos dos proyectos importantes para el conjunto de la población.

El primero de ellos se trata de la primera fase de la reforma del colegio A Florida que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros En estos primeros trabajos se enmarca la mejora de la accesibilidad del centro, la ejecución de una pista cubierta en la explanada interior o la creación de nuevas entradas.

La segunda obra financiada por el gobierno gallego en Sanxenxo el próximo año será la ampliación del Centro de Salud de Baltar, que está valorada en 5,1 millones. Estos trabajos sumarán 3.100 metros cuadrados de superficie construida distribuidos en planta baja, dos plantas y un sótano.