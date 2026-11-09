Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Piden tres años de cárcel y 79.145,22 euros de indemnización para un empresario de Sanxenxo

Redacción Arousa
09/11/2026 07:20
Fachada juzgado de Cambados
Fachada juzgado de Cambados
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fiscalía de la Sección Civil e Instrucción Nº 3 de Cambados pide para un vecino de Sanxenxo acusado de un delito de estafa agravado, tres años de prisión. El acusado es el administrador único de la empresa Otman’s International Trading S.L., que adquirió en 2017 una serie de mercancías a la empresa Chima Opex. Según los escritos de Fiscalía, las facturas en ese año ascendieron a 82.105,22 euros. De esa cantidad, sólo se abonaron 2.960 euros, por lo que la cantidad impagada es de 79.145,22 euros. Por todo esto, la Fiscalía pide este último importe como indemnización al acusado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620