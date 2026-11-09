Piden tres años de cárcel y 79.145,22 euros de indemnización para un empresario de Sanxenxo

Fachada juzgado de Cambados Cedida

La Fiscalía de la Sección Civil e Instrucción Nº 3 de Cambados pide para un vecino de Sanxenxo acusado de un delito de estafa agravado, tres años de prisión. El acusado es el administrador único de la empresa Otman’s International Trading S.L., que adquirió en 2017 una serie de mercancías a la empresa Chima Opex. Según los escritos de Fiscalía, las facturas en ese año ascendieron a 82.105,22 euros. De esa cantidad, sólo se abonaron 2.960 euros, por lo que la cantidad impagada es de 79.145,22 euros. Por todo esto, la Fiscalía pide este último importe como indemnización al acusado.