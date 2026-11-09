Inician las obras para la nueva pasarela en la playa de Montalvo

Obras de mejora en la playa A Carabuxeira Cedida

Sanxenxo continúa con su estrategia de optimización y protección del litoral municipal tras el periodo estival con dos proyectos impulsados de la Concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza. Esta misma semana dieron comienzo los trabajos para la renovación integral de la pasarela peatonal de entrada a la playa de Montalvo, al tiempo que avanzan a buen ritmo las actuaciones de mejora ambiental y canalización en el entorno del arenal de A Carabuxeira.

La intervención en el acceso principal de la playa de Montalvo cuenta con un presupuesto de 92.000 euros, financiado de forma conjunta por las arcas municipales y el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). El proyecto técnico se ha diseñado bajo criterios de estricto respeto medioambiental.

Explican que la antigua infraestructura será sustituida por una nueva pasarela que se elevará un mínimo de 50 centímetros sobre el suelo. Apuntan a que esta altura libre garantizará la dinámica natural del sistema dunar, permitiendo el libre movimiento de la arena y protegiendo la flora autóctona frente al tránsito peatonal. La nueva senda tendrá un ancho de dos metros y estará construida con pilotes y entablados de plástico reciclado de alta resistencia y durabilidad. El plazo estimado para la conclusión de los trabajos, que incluyen barandillas laterales de protección, es de ocho semanas.

Las obras en el entorno de la playa de A Carabuxeira encaran una fase decisiva. Los trabajos, iniciados el pasado mes de octubre, se centran en la recuperación ambiental del riachuelo que desemboca en el arenal y en la reforma de su plaza de acceso. La actuación principal consiste en el encauzamiento de un tramo de 22,5 metros del regato a su paso por la playa, una medida destinada a evitar que las corrientes y los temporales invernales alteren el curso del agua a cielo abierto. Con una inversión de 48.730 euros, este proyecto incluye también la instalación de un paso elevado peatonal, la repavimentación de la zona de entrada, el perfilado de la arena y la reparación del muro de mampostería afectado por la erosión marina.