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Sanxenxo

El Club de jubilados y pensionistas de Portonovo tendrán una clase de yoga de Provincia Activa

Redacción Arousa
09/11/2026 07:15
Club de jubilados y pensionistas de Portonovo
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Veinticinco miembros del Club de jubilados y pensionistas de Portonovo tendrán una clase de yoga este viernes 13. La programa la Diputación de Pontevedra en sus talleres de la iniciativa Provincia Activia, que impulsa el envejecimiento activo de las personas mayores, fomentando su participación para crear espacios de encuentro e intercambio de experiencias. Sanxenxo, junto Cerdedo-Cotobade y Oia, son los tres municipios que comienzan esta semana. Este programa cuenta con un presupuesto de 210.000 euros y llegará a un total de 160 entidades de 44 municipios.

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