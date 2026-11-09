CIM y Concello ponen en marcha la tercera edición del programa ‘Coidándote para coidar’

Instalaciones del CIM en Sanxenxo

CIM y Concello impulsan la tercera edición del programa ‘Coidándote para coidar’, iniciativa diseñada para acompañar, forma y ofrecer soporte emocional a las personas que ejercen como cuidadoras.

El objetivo principal de esta acción, que es gratuita y cuenta con 25 plazas, es mitigar los efectos negativos del desgaste diario que sufren las familias cuidadoras. Al mismo tiempo, se busca construir una red de apoyo local, fomentar hábitos de vida saludables que no comprometan la salud del cuidador y promover la corresponsabilidad en la atención de los mayores entre hombres y mujeres.

Las sesiones se impartirán los miércoles en horario de 10:30 a 12:00 horas en la Casa de Cultura de Adina y estarán divididas en cuatro bloques. El primero será sobre el cuidado emocional y se desarrollará entre diciembre y mayo, el segundo tratará sobre las principales enfermedades en la persona adulta (26 de mayo), el tercero versará sobre la adaptación del hogar a la persona dependiente (2 de junio) y el último habla de la liberación de la tensión emocional (9 de junio).

Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden ponerse en contacto con el CIM en el 986 72 79 01 o en el correo cim@sanxenxo.org.