O candidato do PP polo Congreso critica a falta atención do actual goberno ao litoral
O cabeza de lista do PP ao Congreso dos Deputados pola provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, lamentou a postura do Goberno de Sánchez con respecto ao litoral de Galicia, xa que acusouno de querer “torpedealo” coa súa tenaz resistencia a que sexa xestionado pola Xunta de Galicia, pero, ao mesmo tempo, negarse a investir nas súas infraestruturas, como é o caso da renovación da pasarela de Baltar, na vila de Portonovo.
O candidato popular coñeceu de primeira man a situación da costa do Concello de Sanxenxo nun percorrido no que estivo acompañado pola coordinadora do PP na comarca do Salnés e concelleira, Paz Lago, e calificou de “destrutiva” a posición do executivo socialista sobre o litoral galego, “algo que é lóxico porque é mellor que as decisións sobre o mesmo se tomen en Galicia e non en Madrid”.
Polo demais e xa referíndose á pasarela de Baltar, o candidato e Paz Lago advertiron do perigoso estado das táboas, que están podres, e tamén da base da estrutura “co conseguinte risco e perigo para as persoas” nunha infraestrutura construida polo Goberno de España hai uns trinta anos e na que o Concello de Sanxenxo acomete mantementos puntuais, pero que precisa dunha renovación estrutural.