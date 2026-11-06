Sanxenxo se adhiere a la red de concellos contra el acoso escolar impulsada por la Xunta y la Fegamp

La concelleira de Educación de Sanxenxo, Nati Parada, durante una jornada de formación

El Concello de Sanxenxo ha formalizado su incorporación a la Red de Concellos contra el Acoso Escolar, una iniciativa promovida por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El municipio reafirma así su compromiso estratégico con la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad educativa local

La red, que cuenta con más de un centenar de concellos, nace para articular una respuesta coordinada, unificada y rápida frente a los casos de acoso y ciberacoso escolar.

El objetivo es garantizar un seguimiento ágil, un diagnóstico temprano y un protocolo de intervención inmediata ante cualquier indicio de vulnerabilidad o exclusión en el entorno educativo.