Sanxenxo
Sanxenxo se adhiere a la red de concellos contra el acoso escolar impulsada por la Xunta y la Fegamp
El objetivo es articular una respuesta coordinada, unificada y rápida
El Concello de Sanxenxo ha formalizado su incorporación a la Red de Concellos contra el Acoso Escolar, una iniciativa promovida por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
El municipio reafirma así su compromiso estratégico con la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad educativa local
La red, que cuenta con más de un centenar de concellos, nace para articular una respuesta coordinada, unificada y rápida frente a los casos de acoso y ciberacoso escolar.
El objetivo es garantizar un seguimiento ágil, un diagnóstico temprano y un protocolo de intervención inmediata ante cualquier indicio de vulnerabilidad o exclusión en el entorno educativo.