Rescate en Noalla: "El terreno era muy irregular, con zonas de agua hasta la cintura y mucho arbolado"

Operativo para la búsqueda de un hombre en Sanxenxo

La desaparición de un vecino de Dena (Meaño) en la parroquia sanxenxina de Noalla, movilizó la tarde-noche de ayer a todos los servicios de emergencias.

Rescatan a un vecino de Dena en una difícil operación en un humedal en Sanxenxo Más información

Tras varias horas de operativo y el trabajo de medios personales y también tecnológicos, como un dron con cámara térmica, finalmente se pudo dar con el paradero de este hombre, ponerlo a salvo y trasladarlo al hospital con síntomas de hipotermia.

Los hechos

El aviso de la desaparición de este hombre se registró en el 112 pasadas las siete de la tarde. momento en el que su mujer señalaba que la persona había salido a la zona de As Salinas y se encontraba perdido.

Desde ese momento, señala el jefe de la Policía Local de Sanxenxo, José Manuel Duarte, tanto sus efectivos como los de la Guardia Civil y Bomberos de O Salnés, se trasladaron al lugar indicado que comprendía una zona "de unas quince hectáreas".

El operativo, indica Duarte, comenzó llamando al hombre y esperando su respuesta, que, detalla "a veces llegaba y otras no". Además, narra, también se escuchaba el ladrido de un perro que lo acompañaba, pistas que acotaban la zona en la que se podría encontrar.

"La mayor dificultad que tuvimos fue el acceso", cuenta el jefe de Policía. Esto es así, detalla, porque se trata de un humedal "con un terreno muy irregular, donde no hay caminos, con zonas en las que el agua llegaba a la cintura y mucho arbolado y maleza".

Los primeros en dar con el paradero del hombre, narra, fueron dos cazadores, amigos del desaparecido, que se unieron a la labores de búsqueda desde el primer momento. Tras ellos, llegaron tres agentes.

Este fue el primer paso del rescate, cuenta Duarte. A partir de ahí, con l ayuda de un dron y la posición GPS de los móviles de los agentes, fueron guiando a la salida.

"Los policías también se encontraban desorientados por la dificultad del terreno, porque ya era de noche y había mucha agua", detalla.

Desde el momento que se encontró al hombre hasta que pudo ser rescatado pasó "alrededor de hora y media".

Traslado al hospital

El camino hasta el punto de control, cuenta Duarte, se hizo "poco a poco" ya que buscaba sacarlo "con seguridad y garantías". La persona, cuenta, "era mayor, estaba cansada, con mucho frío y mojado de pies a nuca".

Es por ello que, tras pisar tierra firme el hombre fue atendido por los sanitarios que formaban parte del operativo. De allí, fue trasladado al hospital para revisarlo y poder tratarle de los síntomas de hipotermia que presentaba.

"El rescate fue largo pero se hizo bien", concluye Duarte.

El jefe de la Policía Local de Sanxenxo señala que no recuerda ninguna operación similar en esta zona del municipio o, al menos, cuenta, "de esta magnitud".

A pesar de ello reconoce que se trata de una zona complicada, con un acceso complicado y que comprende una gran extensión de terreno.