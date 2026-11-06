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Sanxenxo

Piden seis años de cárcel para un vecino de Vilalonga por una oleada de robos en la parroquia

Los hechos tuvieron lugar en marzo de este año

C. Hierro
06/11/2026 17:05
Fachada de los Xulgados de Cambados
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La Fiscalía pide seis años de prisión para un vecino de Vilalonga por un supuesto delito continuado de robos con fuerza llevados a cabo en establecimientos abiertos al público fuera del horario de apertura.

Los hechos atribuidos a este hombre se remontan al mes de marzo de este mismo año. Así, detallan, que el día 21, la persona se dirigió de madrugada a la sede social del Club de Fútbol Villalonga C.F. y, provisto con algún tipo de objeto, rompió la puerta de acceso y entró en las dependencias. En el interior, además de romper otras puertas y candados, sustrajo un ordenador portátil y una tablet. Como consecuencia de estos hechos se ocasionaron perjuicios a la entidad por un importe de 1.379 euros.

Esa misma madrugada se encaminó hacia un bar situado en la misma parroquia, al que trató de reventar la puerta del local sin, finalmente, lograr su objetivo. Sus acciones ocasionaron un gasto "ignorado" por parte de la propietaria del local.

Aproximadamente media hora más tarde, fue a las instalaciones de una lavandería autoservicio, lugar en el que rompió tres máquinas y se hizo con un total de 120 euros y diez fichas de autolavado. Los destrozos en este establecimiento causaron un perjuicio que asciende a más de 4.400 euros.

Por todo ello, la Fiscalía, además de solicitar los seis años de cárcel, también señala que el acusado debe indemnizar a los tres establecimientos con la cuantía derivada por los arreglos de sus actos.

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