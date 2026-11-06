Licitan por 102.737 euros la creación de un área de ocio en el tramo urbano del regato de Lavapanos

Resultado previsto tras la actuación en la zona

El Concello de Sanxenxo acaba de licitar la humanización del tramo urbano del regato de Lavapanos que comunica la Rúa Madrid con la Rúa Progreso como zona de esparcimiento y descanso. La actuación tiene un coste de 102.737 euros y será financiada con los fondos de la Diputación.

El objetivo es recuperar un corredor fluvial urbano afectado por la proliferación de vegetación espontánea y acumulación de residuos, restaurando sus márgenes, recuperándolo y dotando el entorno de una nueva infraestructura verde-azul de calidad.

La nueva plaza contará con bancos circulares y con jardineras a ras de suelo que contará con especies arbóreas que se fundirán con el paisaje de la zona. Además, contará con una iluminación ambiental de bajo consumo que garantizará la seguridad sin afectar el ecosistema nocturno.

La interconexión vertical a la calle a nivel superior y a la plaza que estará en una cota inferior se materializará mediante una escalera de hormigón. La lámina de agua resultante de esta actuación será el centro de atención paisajístico y el principal elemento de articulación del conjunto, aportando frescor, sonido del agua y humedad ambiental al entorno inmediato.