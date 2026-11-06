Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Licitan por 102.737 euros la creación de un área de ocio en el tramo urbano del regato de Lavapanos

C. Hierro
06/11/2026 20:31
Resultado previsto tras la actuación en la zona
Resultado previsto tras la actuación en la zona
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Sanxenxo acaba de licitar la humanización del tramo urbano del regato de Lavapanos que comunica la Rúa Madrid con la Rúa Progreso como zona de esparcimiento y descanso. La actuación tiene un coste de 102.737 euros y será financiada con los fondos de la Diputación.

El objetivo es recuperar un corredor fluvial urbano afectado por la proliferación de vegetación espontánea y acumulación de residuos, restaurando sus márgenes, recuperándolo y dotando el entorno de una nueva infraestructura verde-azul de calidad.

La nueva plaza contará con bancos circulares y con jardineras a ras de suelo que contará con especies arbóreas que se fundirán con el paisaje de la zona. Además, contará con una iluminación ambiental de bajo consumo que garantizará la seguridad sin afectar el ecosistema nocturno.

La interconexión vertical a la calle a nivel superior y a la plaza que estará en una cota inferior se materializará mediante una escalera de hormigón. La lámina de agua resultante de esta actuación será el centro de atención paisajístico y el principal elemento de articulación del conjunto, aportando frescor, sonido del agua y humedad ambiental al entorno inmediato.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620