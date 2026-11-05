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Sanxenxo

Rescatan a un vecino de Dena en una difícil operación en un humedal en Sanxenxo

Lo buscaban desde hacía horas y fue necesario el uso de drones con cámaras térmicas

B. Y. O Salnés
05/11/2026 23:27
busqueda sanxenxo
El operativo de búsqueda en el punto
| cedida
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Las emergencias rescataron esta noche a un vecino de Dena (Meaño) de alrededor de setenta años que había desaparecido horas antes una zona por detrás del campo de fútbol de Noalla. 

El dispositivo de búsqueda lo localizó ya caída la noche, en un área de humedal, junto a un pedro que ladraba, lo que ayudó a la detección en la oscuridad. La situación, agravada por la falta de luz en el entorno, dificultó enormemente las labores de las emergencias para el rescate.

Al lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias Sanxenxo, Bombeiros do Salnés, Guardia Civil y Policía Local, además del alcalde, Telmo Martín. 

Justamente, los agentes del Cuerpo Municipal de Policía hicieron uso de un dron con cámara térmica, para facilitar la localización del hombre en la zona oscura y difícilmente accesible. Los Bombeiros, por su parte, desplegaron otro de estos dispositivos. 

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Pantalla de uno de los drones equipados con cámara térmica, durante las labores en la zona
| cedida

Pocos minutos antes de las 23 horas se dio por concluido el operativo, con el exitoso rescate del hombre. Según indicaron fuentes oficiales, se encontraba en general bien, aunque con síntomas de hipotermia. Fue trasladado en ambulancia, consciente y orientado, al hospital de Montecelo.

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