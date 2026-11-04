Sanxenxo refuerza la vigilancia de los vertidos incontrolados y residuos voluminosos

El Concello solicita la colaboración de todos los vecinos Cedida

El Concello de Sanxenxo pondrá en marcha un protocolo de coordinación entre la Concejalía de Medio Ambiente, la Policía Local y la empresa concesionaria para mejorar la prevención, detección y retirada de vertidos incontrolados y residuos voluminosos en espacios públicos.

La iniciativa, impulsada por el departamento que dirige Yago Torres, busca agilizar la respuesta ante estos comportamientos, incrementar la vigilancia y facilitar la identificación de los responsables.

El Concello también solicita la colaboración vecinal para denunciar los depósitos ilegales que perjudican al medio ambiente y al municipio.

Sanxenxo cuenta con un punto limpio fijo en A Cereixeira, en Padriñán, dos puntos limpios móviles que recorren las parroquias y un servicio gratuito de recogida de voluminosos para particulares.

Este último se puede solicitar en el teléfono 638 240 885, acordando previamente el día de recogida y cuándo debe depositarse el residuo.

El Concello recuerda que está prohibido dejar muebles y otros voluminosos en la vía pública fuera del horario y las indicaciones establecidas.

El reglamento considera muy grave el vertido de residuos en lugares no autorizados, una infracción que puede acarrear multas de hasta 600 euros.