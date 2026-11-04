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Sanxenxo

Sanxenxo refuerza la vigilancia de los vertidos incontrolados y residuos voluminosos

La iniciativa busca agilizar la respuesta ante estos comportamientos y facilitar la identificación de los responsables

Paula Gil
Paula Gil
04/11/2026 16:14
El Concello solicita la colaboración de todos los vecinos
El Concello solicita la colaboración de todos los vecinos
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El Concello de Sanxenxo pondrá en marcha un protocolo de coordinación entre la Concejalía de Medio Ambiente, la Policía Local y la empresa concesionaria para mejorar la prevención, detección y retirada de vertidos incontrolados y residuos voluminosos en espacios públicos. 

La iniciativa, impulsada por el departamento que dirige Yago Torres, busca agilizar la respuesta ante estos comportamientos, incrementar la vigilancia y facilitar la identificación de los responsables

El Concello también solicita la colaboración vecinal para denunciar los depósitos ilegales que perjudican al medio ambiente y al municipio.

Sanxenxo cuenta con un punto limpio fijo en A Cereixeira, en Padriñán, dos puntos limpios móviles que recorren las parroquias y un servicio gratuito de recogida de voluminosos para particulares. 

Este último se puede solicitar en el teléfono 638 240 885, acordando previamente el día de recogida y cuándo debe depositarse el residuo. 

El Concello recuerda que está prohibido dejar muebles y otros voluminosos en la vía pública fuera del horario y las indicaciones establecidas. 

El reglamento considera muy grave el vertido de residuos en lugares no autorizados, una infracción que puede acarrear multas de hasta 600 euros.

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