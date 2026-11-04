Noelia Dopazo: "Que mis seguidores tengan un pedacito de mí en sus casas me parece bonito"

Noelia Dopazo sostiene su primera obra ‘Cuando fuimos todo’ cedida

Emma estaba convencida de que Gael era su “para siempre”. Desde los doce años fue su refugio, su mejor amigo y el amor de su vida, hasta que él decide marcharse a Madrid sin contarle toda la verdad. Emma se queda con el corazón roto y una vida que ya no reconoce.

Estas primeras líneas son la carta de presentación de Noelia Dopazo con su novela ‘Cuando fuimos todo’. Natural de Sanxenxo, es profesora y creadora de contenido.

En Instagram, bajo el usuario de ‘@noeliadopazo’, comparte videos de moda y de cómo es su día a día, siempre con un tono natural y muy cercano con todos sus seguidores.

En esta entrevista nos cuenta como se ha sentido con su nueva faceta de escritora.

¿En qué momento te planteaste escribir un libro? ¿Era algo que tenías en mente desde pequeña o surgió de repente?

Desde que empecé a trabajar en las redes el hecho de escribir un libro siempre lo vi muy lejano, nunca me lo había imaginado. Sin embargo, las influencers tenemos ciertas facilidades, por lo que le comenté a mi representante si era posible. A raíz de eso tuvimos una reunión con la editorial para que contara la idea y las cosas se fueron dando.

¿Qué ha sido más complicado, construir una comunidad en redes sociales o escribir una novela desde cero?

Son dos cosas muy diferentes, no son comparables. Yo llevo en redes sociales desde el confinamiento que empecé a hacer videos y la progresión ha sido muy poco a poco. Como una hormiguita he ido construyendo la comunidad que tengo. Sin embargo, escribir un libro es otro mundo, además de que yo no había hecho nada parecido más allá de escribir en el instituto.

¿Te resultó difícil sentarte a escribir y enfrentarte a una historia tan larga?

La verdad es que no, porque al estar opositando estoy ya acostumbrada a estar durante mucho tiempo sentada escribiendo. Además, aunque la protagonista no soy yo, sí que está basado en mi historia, por lo que las palabras salían solas. Además, conté con ayuda de la editorial que me fue aconsejando en todo momento. No quiero llamarme escritora porque lo veo muy grande, pero el proceso me encantó.

¿Cómo fue el momento en el que supiste que tu novela iba a publicarse con una editorial?

No me lo creía, únicamente se lo conté a mis padres, a mi hermana y a mi novio. Están muy orgullosos de mí. Ni mis mejores amigas ni el resto de mi familia sabían nada. De hecho, se enteraron a la vez que mis seguidores con la publicación de Instagram.

¿Qué encontrarán los lectores en esta novela?

Sobre todo mucha verdad, pero también una historia de superación. Yo nunca he leído una historia de una ruptura después de tantos años de relación. En su día yo pasé por una y por aquel entonces, me hubiera gustado leer una historia así. Emma y Gael se conocen desde los doce años y como detallas el libro habla de muchos temas.

¿El lector encontrará el amor como tema principal de tu obra?

Sí, sin duda, pero también sobre el amor propio. No solo centrado en perseguir a una pareja, que no debe ser el objetivo principal de una vida, sino quererte a ti mismo y ser capaz de tener una vida propia que no esté enfocada, en este caso, como le pasaba a Emma, en Gael.

¿Qué representa Adrián dentro de la historia?

Emma rompe con Gael y decide volver a la danza, que la había dejado de lado por su relación. En esa nueva toma de contacto con el baile es donde conoce a Adrián y tendrá que decidir si se lanza a la piscina o no.

A nivel personal y profesional, ¿Escribir sobre el amor te ha hecho reflexionar de otra manera sobre las relaciones?

Totalmente. Además que cuando escribes verbalizas muchas cosas que tienes en tu mente. Reflexionas mucho y sí, me hizo pensar sobre mi propia historia.

¿A través de este libro tus seguidores van a descubrir una nueva faceta tuya?

Así es, creo que les va a encantar y que me van a conocer muchísimo más. Además, que mis seguidores tengan un pedacito de mí en sus casas me parece muy bonito.

¿Te preocupan las expectativas que se puedan tener sobre el libro?

Muchísimo, sobre todo de mis seguidores, pero también de mi familia. Al principio tenía miedo porque no les enseñé nada, pero ahora que lo están leyendo me comentan que les está encantando, por lo que estoy muy contenta.

¿Hay intención de a partir de ahora combinar tu faceta de creadora de contenido con la de escritora?

Me encantaría. Siempre digo que haría una segunda parte pero es complicado porque también estoy con las oposiciones, pero sería otro sueño.

¿Te imaginabas llegar hasta este punto?

En la vida me lo hubiera imaginado. Yo estoy en redes, es mi trabajo. Me encanta y amo a mis seguidores, pero en la vida pensé en llegar hasta aquí.