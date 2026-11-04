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Sanxenxo

El BNG alerta de la presencia de ratas en Fontoira y Portonovo y reclama medidas al Concello

La formación nacionalista asegura que varios vecinos han trasladado estos avistamientos

Paula Gil
Paula Gil
04/11/2026 16:01
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Los nacionalistas reclaman al gobierno local que actúe cuanto antes
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El BNG ha denunciado la presencia de ratas y otras alimañas en diferentes puntos del municipio, concretamente en la carretera de A Lanzada, en Portonovo, y en el lugar de Fontoira, en la parroquia de Padriñán, en las proximidades del cementerio municipal. 

La formación nacionalista asegura que varios vecinos han trasladado estos avistamientos y reclama al gobierno local que actúe cuanto antes para solucionar el problema. 

En este contexto instan al alcalde, Telmo Martín, a ordenar trabajos de fumigación y limpieza para acabar con estos focos de "insalubridad" y evitar que la presencia de roedores vaya en aumento. 

Además, advierten de que algunos de los animales han sido detectados cerca de contenedores de basura que, según denuncian, se encuentran en mal estado.

Desde el BNG consideran que esta situación supone un problema que va más allá de la imagen que ofrece el municipio, ya que, a su juicio, puede poner en riesgo la salud de los vecinos.

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