Investigan una estafa por el alquiler de viviendas turísticas en Sanxenxo

Agente de la Guardia Civil en Sanxenxo

La Guardia Civil, con el apoyo del Equipo de Investigación de Tui, investiga a un hombre como presunto autor de un delito de estafa relacionado con el alquiler fraudulento de viviendas destinadas al uso turístico en Sanxenxo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de agosto, cuando el investigado, señalan que aprovechándose de la confianza depositada por el propietario de un piso, se hacía pasar por agente inmobiliario y ofrecía la vivienda en alquiler a terceras personas sin contar con autorización para ello.

El presunto autor, vecino de Oia de 43 años, contactaba con interesados, acordaba las condiciones del supuesto arrendamiento y solicitaba el abono de cantidades económicas en concepto de fianza.

El engaño se descubría cuando estas personas, los supuestos inquilinos, se desplazaban hasta Sanxenxo para ocupar la vivienda y encontraban en la misma a sus propietarios, quienes desconocían la existencia del alquiler y no habían autorizado ninguna operación inmobiliaria.

La forma de actuar del investigado, detalla la Guardia Civil, ocasionaba un doble perjuicio. Por un lado, a los dueños, cuyos pisos eran ofertados sin su consentimiento y, por el otro, a las personas interesadas en el alquiler, que además de perder las cantidades de dinero entregadas se encontraban sin alojamiento tras llegar a Sanxenxo en plena temporada turística.

Las actuaciones realizadas por la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron esclarecer los hechos que han dejado un balance de dos víctimas y un perjuicio económico superior a los 1.200 euros.

El presunto autor de este delito de estafa cuenta con múltiples antecedentes por hechos similares. Al tratarse de un vecino de Oia, los agentes solicitaron la colaboración del equipo de Tui para su localización.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Cambados, donde deberá comparecer el investigado cuando sea citado.